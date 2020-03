Covid-19

Em tempos de pandemia, o parlamento manteve hoje a tradição de realizar o debate quinzenal com o primeiro-ministro, mas, à parte a rotina das intervenções, tudo mudou, numa Assembleia com menos deputados, menos funcionários e até menos jornalistas.

Habitualmente, os dias de debates quinzenais significam 'casa cheia' na Assembleia da República, quer no plenário, quer nos corredores, onde aumenta a azáfama da comunicação social.

No último debate com António Costa no parlamento, em 04 de março, o Governo já escolheu como tema "a prevenção e contenção da epidemia Covid-19", mas, numa altura em que existiam apenas cinco casos confirmados de infeção em Portugal, os partidos não deixaram de 'desviar' a discussão para outros temas, como o aeroporto do Montijo.