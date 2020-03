Covid-19

A companhia sueco-canadiana Lundin Mining suspendeu as obras e atividades do projeto de 260 milhões de euros para expandir a produção de zinco na mina de Neves-Corvo, no Alentejo, devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Lundin Mining, dona da empresa Somincor, a concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, refere que "as atividades de construção e comissionamento diretamente relacionadas com o Projeto de Expansão do Zinco" (PEZ) no complexo mineiro "foram temporariamente suspensas".

Segundo a presidente da Lundin Mining, Marie Inkster, citado no comunicado, a companhia suspendeu as atividades do PEZ "com o objetivo de reduzir o risco" de exposição das comunidades locais, funcionários e empreiteiros ao novo coronavírus que provoca a doença covid-19.