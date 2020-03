Covid-19

As medidas contra a expansão do coronavírus no Kosovo estão a ser bloqueadas pelo confronto e contradições entre o Governo e o chefe de Estado, Hashim Thaci, numa altura em que o número de casos subiu hoje 75%, para 61.

Thaci anunciou hoje que vai solicitar ao Tribunal Constitucional que anule a ordem do Governo para restringir a liberdade de movimentos, por entender que essa medida só poderá ser aplicada se o estado de emergência estiver em vigor.

O Presidente do país entende que essa medida causou "pânico e incerteza" e fez com que muitas pessoas corressem para as lojas para se abastecerem e esvaziarem as prateleiras, aumentando o risco de contágio.