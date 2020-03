Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que os testes universais ao coronavírus têm a desvantagem da falsa sensação de segurança, considerando que tem sido útil alargar, mas seletivamente, a realização destas despistagens.

No final de uma sessão com apresentações técnicas, que durou mais de três horas, sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", uma iniciativa do Governo que decorreu no Infarmed, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas ladeado, mas com distância de segurança, pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, garantindo que os números que têm sido divulgados "têm adesão à realidade" e "total verdade".

"Tudo foi abordado, e nomeadamente aquela questão que muitas vezes é levantada de testes universais, e foram explicadas as desvantagens de testes universais que são a falsa sensação de certeza que podem gerar", respondeu à comunicação social.