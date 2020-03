OE2019

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje, na Assembleia da República, que dentro de dias será conhecido o saldo orçamental de Portugal em 2019, adiantando que, com grande probabilidade, "será positivo".

Esta breve referência do líder do Governo à execução do Orçamento do Estado para 2019 foi feita no debate quinzenal, em resposta a uma questão formulada pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro.

"Portugal tem sido justamente citado como um grande exemplo de um país que fez uma notável consolidação orçamental e dentro de dias saberemos o saldo orçamental de 2019", começou por referir o primeiro-ministro.