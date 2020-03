Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que a União Europeia deve adotar "todas as medidas", incluindo 'eurobonds', face à pandemia da covid-19, argumentando que "é fundamental financiar o impacto que é bastante assimétrico" entre Estados-membros.

Esta questão foi introduzida no debate quinzenal, no parlamento, pela coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, que referiu que "o ministro das Finanças alemão hoje disse que rejeitava a ideia de 'eurobonds' e, portanto, de uma solidariedade europeia".

"Do nosso ponto de vista é importante que o Banco Central Europeu (BCE) entre em campo o mais cedo possível financiando diretamente os Estados e nomeadamente a sua capacidade tanto na saúde como na segurança social e gostávamos de saber o que é que o Governo português pensa nesta matéria", declarou Catarina Martins.