Covid-19

A Associação Académica de Coimbra (AAC) lançou hoje, Dia Nacional do Estudante, uma petição pública para a suspensão imediata do pagamento das propinas e reforço extraordinário das bolsas no ensino superior português.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquela estrutura estudantil salienta que, "tendo recebido o apoio e solidariedade vindo de todos os estratos da sociedade civil", após ter endereçado o pedido ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, decidiu avançar com a petição para que a Assembleia da República discuta a proposta.

"Tendo em conta o momento extraordinário que atravessamos, é urgente que o Estado auxilie os Estudantes do Ensino Superior e que garanta as condições necessárias para ultrapassar esta crise sem um sofrimento excessivo", refere o presidente da AAC, citado na nota.