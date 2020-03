Covid-19

Lisboa, 24 mar 2020 - O primeiro-ministro considerou hoje urgente a existência "já" de "dinheiro novo" na União Europeia para financiar a resposta à crise provocada pela pandemia da covid-19 e defendeu que seria um sinal político "fortíssimo" a emissão de 'eurobonds'.

Estas afirmações foram proferidas por António Costa no debate quinzenal na Assembleia da República, em resposta a uma questão formulada pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, sobre a agenda da próxima reunião do Conselho Europeu na quinta-feira.

De acordo com António Costa, perante a atual crise sanitária, tal como ao nível nacional, "também ao nível europeu há dois momentos: O momento da emergência e, depois, o momento do médio e longo prazo".