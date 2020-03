Covid-19

O município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, anunciou hoje que as entidades concelhias do setor social vão ficar isentas do pagamento de água, saneamento e resíduos sólidos, enquanto os consumidores domésticos vão ter uma redução de 50%.

A medida aprovada pelo executivo camarário para fazer face à pandemia da covid-19 aplica-se às faturas emitidas nos meses de abril e maio.

"Esta é uma proposta solidária, de cariz excecional e tem como objetivo minimizar o impacto desta situação epidemiológica que estamos a atravessar. A medida está inserida num conjunto mais alargado de ações que estamos a desenvolver", refere o presidente da autarquia, num comunicado enviado à agência Lusa.