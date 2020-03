Covid-19

As atividades do festival Encontros do DeVIR, que deviam ter tido início este mês, em várias salas de espetáculo do Algarve, foram todas suspensas ao abrigo da declaração do estado de emergência, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a organização adianta que, após o cancelamento das primeiras datas da sexta edição do festival, "todas as atividades" estão agora "suspensas, tendo em conta o atual estado de emergência".

"A programação deste ano, que inicialmente estava prevista decorrer entre 13 de março e 30 de maio, em várias salas dos concelhos de Faro, Lagos e Loulé, será apresentada numa outra data, a anunciar", lê-se na nota.