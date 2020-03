Actualidade

O Governo moçambicano anunciou hoje já ter estabelecido contacto com as autoridades etíopes depois de 64 cidadãos daquele país terem sido encontrados mortas num contentor no Centro de Moçambique, ao lado de 14 sobreviventes.

O Governo "tomou conhecimento da morte de 64 cidadãos encontrados num contentor, mais 14 vivos, etíopes", disse Filimão Suazi, porta-voz do Conselho de Ministros, no final da reunião ordinária do órgão, em Maputo.

Segundo referiu, o Estado moçambicano contactou a embaixada da Etiópia para serem tratados os trâmites legais ligados à ocorrência.