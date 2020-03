Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que a ASAE está a combater casos de especulação e fraude na venda de produtos essenciais para a prevenção da covid-19, estando neste momento 16 brigadas no terreno.

António Costa avançou com este indicador no debate quinzenal, na Assembleia da República, após uma intervenção proferida pela secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro.

Segundo o primeiro-ministro, a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) está a efetuar "um trabalho invisível mas muito importante para detetar situações de fraude, de crime de especulação, para dar resposta e punir situações como as da venda do álcool, do gel desinfetante, máscaras ou outros materiais de proteção".