Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou com uma forte subida no índice PSI20, que avançou 7,82% para 3.881,64 pontos, em linha com os ganhos sólidos das principais praças europeias.

As 18 cotadas do PSI20 terminaram todas em terreno positivo e a Galp liderou os ganhos, somando 13,18% para 9,39 euros.

As principais bolsas europeias registaram igualmente subidas muito expressivas, animadas pelas medidas anunciadas nos últimos dias por governos e bancos centrais para travar o impacto económico da pandemia de covid-19.