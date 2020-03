Covid-19

O Rali de Portugal, quinta prova do Mundial WRC, foi adiado, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o Automóvel Club de Portugal (ACP), organizador da prova.

"A prova estava marcada para decorrer nas regiões do Norte e do Centro do País, entre 21 e 24 de maio. Após a entrada em vigor do estado de emergência em Portugal, e com o acordo unânime das autoridades nacionais, da FIA [Federação Internacional do Automóvel] e do promotor, o Automóvel Club de Portugal solicitou o adiamento do WRC Vodafone Rally de Portugal", lê-se no comunicado do ACP.

O presidente do ACP, Carlos Barbosa, agradeceu a todos aos "patrocinadores e parceiros pela compreensão" e disse que espera "contar com todos numa data posterior este ano", sem revelar uma alternativa.