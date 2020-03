Covid-19

O continente africano registou 58 mortes devido ao novo coronavírus, aproximando-se dos 2.000 casos em 45 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia da covid-19.

No total, estão contabilizados neste continente 1.988 casos de infeção desde o início da pandemia e 58 mortes, de acordo com dados do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) da União Africana, divulgados hoje à tarde.

Há registo de mortes pela covid-19 em 13 países africanos: Argélia, Burkina Faso, República Democrática do Congo (RDCongo), Egito, Gabão, Gâmbia, Gana, Maurícias, Marrocos, Nigéria, Sudão, Tunísia e Zimbabué.