Covid-19

O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, estimou hoje que o país vai perder 18 mil milhões de escudos (162 milhões de euros) em receitas públicas devido à crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

"O cenário que nós temos é um cenário difícil para a economia cabo-verdiana nos próximos tempos. Um cenário de recessão económica, um cenário de redução das receitas públicas, quase 18 milhões de contos de receitas publicas que iremos perder pelo efeito desta epidemia, e empregos que estão em causa", Olavo Correia, que é também ministro das Finanças.

O governante falava após a assinatura de um acordo, que descreveu como "histórico", alcançado esta manhã, em reunião do Conselho de Concertação Social, com os parceiros sociais, para medidas que visam mitigar os efeitos da crise provocada pela pandemia de covid-19, com apoios à tesouraria das empresas e de proteção ao emprego.