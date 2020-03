Actualidade

O Sindicato de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) acusou hoje o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), sediado em Penafiel, de limitar a utilização de máscaras cirúrgicas, a uma por dia, para cada profissional de saúde.

Num comunicado enviado à Lusa por aquele sindicato, refere-se que a informação foi hoje comunicada pela administração, por correio eletrónico, a todos os profissionais.

Nesse documento, refere o sindicato, o presidente do conselho de administração, Carlos Alberto Silva, explica que a medida é tomada "à semelhança do que já acontece noutras instituições hospitalares por dia" e que "a entrega de máscara será feita junto aos seguranças na entrada principal com validação por leitura do cartão de identificação".