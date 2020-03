Covid-19

O judoca português Jorge Fonseca, campeão do mundo da categoria -100kg, admitiu hoje que estava focado em Tóquio2020, hoje adiado para 2021, mas lembrou que o mais importante é "estabilizar" o presente, perante a pandemia da Covid-19.

"A decisão de adiar os Jogos Olímpicos não chegou de surpresa. A nova realidade que este ano nos trouxe tem sempre de pôr em primeiro lugar a saúde de todos nós. Como atleta, claro que não escondo que estava focado em Tóquio2020, que trabalho todos os dias para alcançar o sonho de qualquer colega meu, seja qual for a modalidade", escreveu o judoca na sua página na rede social Facebook.

No entanto, para Jorge Fonseca, neste momento, é mais importante deixar o objetivo de participar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 "no horizonte do próximo ano" e lutar para "estabilizar" o presente, de forma a que todos consigam alcançar os seus sonhos "num futuro saudável e seguro".