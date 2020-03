Covid-19

Investigadores do Instituto Superior Técnico (IST) começaram a produzir viseiras de proteção para profissionais de saúde, envolvendo toda a comunidade do IST e convidando quem tiver impressoras 3D a colaborar.

A iniciativa é liderada por Marco Leite e Paulo Peças, do departamento de Engenharia Mecânica, que criaram um projeto de viseira que pode ser descarregado da Internet e fabricado numa impressora 3D.

A equipa já entregou viseiras fabricadas no seu laboratório no hospital Fernando Fonseca, na Amadora, e espera a partir de quarta-feira começar a obter mais material para distribuir pelas unidades hospitalares e centros de saúde, onde "há pessoas que não têm nada, estão desprotegidas" para lidar com pessoas potencialmente infetadas com o novo coronavírus.