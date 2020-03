Covid-19

Todos os cidadãos que não residem habitualmente no concelho de Castelo Branco que venham do estrangeiro ou de zonas de contágio comunitário no país estão obrigadas a isolamento domiciliário durante 14 dias, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o responsável pela unidade de saúde pública local, Joaquim Serrasqueiro, tornou hoje pública esta determinação, face ao risco existente no concelho de Castelo Branco perante a atual situação epidemiológica da infeção covid-19.

"Deste modo, determino que todos os cidadãos que não residem habitualmente no concelho de Castelo Branco, que regressaram ou regressarão a este concelho, quer venham do estrangeiro ou de zonas de contágio comunitário do país, permaneçam em isolamento domiciliário durante 14 dias, a contar do dia da sua chegada", lê-se na nota.