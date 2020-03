Covid-19

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto revelou hoje que, após conhecimento de um caso positivo covid-19 no núcleo da Maia, procedeu à desinfeção "especializada" dos espaços e contactou "de imediato" as autoridades de saúde, mas aguarda resposta.

"No dia 21 de março [sábado], a senhora oficial de justiça foi submetida a teste rápido no Hospital de São João, o qual se veio a manifestar positivo. Procedeu-se, de imediato, ao contacto com a Delegação de Saúde da Maia (...). Foi dado conhecimento da situação, bem como, do alarme geral que se faz sentir naquele núcleo", descreve, em comunicado, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

Na nota, este tribunal descreve os passos que se seguiram à confirmação e a este primeiro contacto, nomeadamente que as autoridades de saúde da Maia - concelho que aparece em terceiro, depois de Lisboa (175) e do Porto (126), como concelho com mais casos confirmados covid-19 com 104 positivos - solicitaram lista com os contactos próximos da oficial de justiça em causa e que a Delegação de Saúde da Maia informou que "as situações de quarentena, para efeito de justificação de falta, carecem de validação".