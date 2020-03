Covid-19

A Câmara da Maia revelou hoje que colocou a hipótese, junto da ARS-Norte, de ser decretado o estado de calamidade no concelho e a instituição de um cordão sanitário e que solicitou às forças de segurança "intervenção mais assertiva".

De acordo com o boletim divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS) o concelho da Maia aparece em terceiro lugar no total de casos confirmados positivos covid-19 com 104 positivos, atrás de Lisboa (175) e Porto (126) e antes de Vila Nova de Gaia (68).

Em comunicado, a Câmara da Maia revela que o presidente da autarquia, António Silva Tiago, "evocou a possibilidade de ser decretado o estado de calamidade no concelho e a instituição de um cordão sanitário, mas o principal responsável da Administração [Regional] de Saúde do Norte revelou que a situação da Maia não é diferente da maioria dos concelhos do Norte e do país".