Covid-19

A Madeira tem 16 casos confirmados de infeção por covid-19, mais quatro do que na segunda-feira, anunciou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da região autónoma.

"Tratam-se de seis doentes do género masculino e dez doentes do género feminino, com idades que variam entre os 20 e os 79 anos sendo três pessoas na faixa etária dos 20 a 29 anos, um na faixa etária dos 50 a 59 anos, oito com idades entre 60 e 69 anos e quatro com idades entre os 70 e 79 anos", revelou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência.

A responsável pelo IASAÚDE especificou que quatro casos são turistas de nacionalidade holandesa e 12 são doentes com residência na Madeira, salientando que "oito encontram-se no seu domicílio porque apresentavam sintomas ligeiros e os outros oito permanecem na unidade dedicada ao cuidado dos doentes com covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça".