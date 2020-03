Actualidade

Wall Street fechou hoje com uma subida diária como não se via desde 1933, graças ao otimismo dos investidores quanto à aprovação pelo Congresso norte-americano de um plano de estímulo económico.

Neste que foi o melhor dia bolsista em Wall Street desde há quase 90 anos, os resultados provisórios indicam que o Dow Jones Industrial Average valorizou 11,37%, voltando a fechar acima dos 20 mil pontos, nos 20.704,91.

No mesmo sentido, o tecnológico Nasdaq ganhou 8,12%, para as unidades, e o alargado S&P500 progrediu 9,38%, para as 2.447,33.