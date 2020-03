Covid-19

Os municípios de Mafra e da Lourinhã, no distrito de Lisboa, interditaram os acessos e estacionamentos das praias em cada um destes concelhos para prevenir o risco de contágio do novo coronavírus, foi hoje anunciado.

"O Município de Mafra determinou, em articulação com a Autoridade Marítima, o encerramento do acesso às praias do concelho, incluindo os parques de estacionamento confinantes" a partir de quarta-feira, lê-se no comunicado hoje divulgado.

A autarquia decidiu avançar com a medida, por constatar "situações de desrespeito" pelas orientações para isolamento social.