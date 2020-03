Covid-19

O Benfica SGPS pediu ao supervisor da bolsa autorização para revogar a oferta pública de aquisição (OPA) que lançou em novembro sobre a Benfica SAD, devido aos efeitos da pandemia da covid-19, informaram hoje as 'águias'.

"A revogação da Oferta já vinha sendo discutida com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários [CMVM] desde que se tornou do conhecimento público, no dia 12 de março de 2020, a suspensão do campeonato nacional de futebol - Liga NOS", lê-se no comunicado disponível na CMVM.

Os 'encarnados' adiantam ainda que desistem da operação - com que pretendiam aumentar a participação acionista da SGPS na SAD - "tendo por conta a alteração das circunstâncias determinadas pela pandemia associada ao novo coronavírus, covid-19, e os impactos da mesma, diretos e indiretos".