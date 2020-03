Covid-19

O Eurogrupo não excluiu hoje a possível criação de 'coronabonds' como resposta à pandemia de covid-19, mas focou-se sobretudo na possibilidade de ativar uma linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), disse Mário Centeno.

Numa [tele]conferência de imprensa após mais uma reunião do Eurogrupo por videoconferência, o presidente do Eurogrupo indicou que houve um "amplo apoio" à ideia de o MEE, o fundo de resgate permanente da zona euro, disponibilizar uma linha de crédito específica para todos os Estados-membros, que poderiam receber imediatamente fundos num montante equivalente a 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) para medidas de combate ao novo coronavírus.

Sublinhando por diversas vezes que esta ainda é apenas uma possibilidade que começou a ser discutida e que "é preciso mais trabalho para se chegar à meta", Centeno, questionado sobre a possibilidade de emissão comum de dívida, ou os chamados 'coronabonds', defendida por muitos economistas e líderes políticos, apontou que "nenhuma solução foi hoje afastada" e garantiu que serão "exploradas todas as possibilidades".