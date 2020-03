Covid-19

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto decidiu encerrar o edifício do concelho da Maia onde foi confirmado um caso positivo covid-19, admitindo que "existe alarme geral" naquele núcleo, revela nota enviada ao início da noite de hoje.

"O conselho de gestão considera ser de elementar prudência encerrar por três dias o edifício onde funciona o Núcleo da Maia", lê-se em comunicado divulgado pouco depois das 20:00 e que surge na sequência de um outro distribuído cerca das 17:00, no qual este tribunal dava conta de que no sábado uma oficial de justiça foi submetida a teste rápido no Hospital de São João, no Porto, o qual se veio a manifestar positivo.

De acordo com o Tribunal Judicial da Comarca do Porto a situação foi comunicada às autoridades de saúde da Maia, tendo sido remetida à delegada de saúde local "lista com nome e contactos próximos, bem como dos contactos ocasionais" da oficial de justiça que testou positivo para o novo coronavírus, a qual, continua a nota do tribunal, "encontra-se em observação e sujeita a cuidados médicos".