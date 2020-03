Covid-19

O ministro da Administração Interna anunciou hoje que entre as 00:00 de domingo e as 20:00 de hoje foram registadas 27 detenções por "violação das regras" do estado de emergência decretado devido à pandemia da doença covid-19.

Eduardo Cabrita fez o anúncio durante uma conferência de imprensa no final da segunda reunião da Estrutura de Monitorização do estado de emergência, em Lisboa.

A Covid-19 já provocou 33 mortos em Portugal e estão registados 2.362 casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.