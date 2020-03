Covid-19

O secretário-geral do PS explicou hoje à bancada socialista as medidas do Governo para travar a pandemia da covid-19, numa reunião em que ficou o aviso de que os efeitos da crise económica estão para durar.

Na reunião do Grupo Parlamentar do PS com António Costa, que durou cerca de duas horas e meia e que começou logo após o fim do debate quinzenal com o primeiro-ministro, estiveram presentes 22 deputados socialistas, tendo os restantes (no total são 108) participado através da plataforma digital Skype.

Em declarações à agência Lusa, a presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, defendeu que a Assembleia da República "deve continuar a cumprir a sua função de fiscalizar a atividade do Governo, designadamente as medidas que estão a ser tomadas em momento de emergência".