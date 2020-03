Covid-19

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais três casos de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 29 desde o início do surto do novo coronavírus.

Todos os casos são importados, com os três a regressarem do Reino Unido nos últimos dias. Dois são estudantes, de 15 e 17 anos, o terceiro é também um residente de Macau de 28 anos, informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, em menos de 10 dias o território identificou 19 novos casos, todos eles importados.