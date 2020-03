Covid-19

A China anunciou hoje 47 novos casos da covid-19, todos oriundos do exterior, numa altura em que o país está a retirar as medidas de isolamento impostas em Hubei, centro do novo coronavírus.

A Comissão de Saúde da China indicou ter registado, até à meia-noite na China (16:00 de terça-feira em Lisboa), morreram mais quatro pessoas, o que fixa o número de vítimas mortais em 3.281.

O número de infetados diagnosticados na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, desde o início da pandemia, é de 81.218.