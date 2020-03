Covid-19

O Presidente timorense pediu hoje ao parlamento a "necessária autorização" para declarar o estado de emergência durante 30 dias, entre 26 de março e 24 de abril, como medida de resposta à pandemia da covid-19.

O pedido, enviado ao parlamento numa carta a que a Lusa teve acesso, vai ser debatido em plenário na quinta-feira, na sequência da decisão da reunião da conferência de líderes esta manhã (hora local).

"Pretendo declarar o estado de emergência (...) por um período de 30 dias com inicio às 00:00 do dia 26 de março e término às 24:00 do dia 24 de abril, em todo o território nacional", escreveu o chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo.