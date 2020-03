Covid-19

O Ministério da Saúde timorense informou hoje que está a acompanhar um total de 610 pessoas que cumpriram ou estão a cumprir quarentena preventiva face à covid-19, a maior parte (446) nas suas casas.

Informação divulgada pelo Ministério da Saúde na sua página no Facebook refere que até ao momento Timor-Leste continua com um caso positivo confirmado da covid-19, tendo dado negativo as análises a 10 outros casos suspeitos.

Os dados divulgados hoje mostram que um total de 149 pessoas cumpriu já o período de quarentena de 14 dias nas respetivas casas.