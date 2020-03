Covid-19

Mais de dois terços dos portugueses concordam com a declaração do estado de emergência devido à pandemia da covid-19 e consideram boas ou razoáveis as medidas do Governo para lidar com a situação, segundo um estudo da Eurosondagem.

Na sondagem para o Porto Canal e jornal i, 77,2% dos inquiridos afirmam concordar com a declaração do estado de emergência, contra 5,2% que discordam e 17,6% que tem dúvidas ou não sabe responder.

Quanto às medidas do Governo para combater a pandemia do novo coronavírus, 48% considera serem boas e 24,8% razoáveis, enquanto 10% acha que são más e 17,2% tem dúvidas ou não ou quer responder.