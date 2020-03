Covid-19

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 30 desde o início do surto do novo coronavírus.

Em menos de 24 horas foram anunciadas cinco pessoas infetadas com a covid-19.

o 30.º caso trata-se de um visitante australiano, de 52 anos, que antes da chegada ao território esteve em São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, e no Reino Unido, informou, em comunicado, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.