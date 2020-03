Covid-19

As autoridades no poder na Guiné-Bissau anunciaram a suspensão da circulação dos transportes públicos a partir de hoje no setor autónomo de Bissau e a partir de sábado nas outras regiões do país no âmbito ao combate à covid-19.

Em comunicado, o Ministério do Interior do Governo de Nuno Nabian, nomeado pelo autoproclamado Presidente, Umaro Sissoco Embaló, faz saber que doravante fica interdita a circulação dos transportes públicos em Bissau, com exceção aos táxis.

O documento refere que a "problemática do novo coronavírus vem, crescentemente, atormentando" a Guiné-Bissau e sendo que a concentração de pessoas é um dos meios de contágio, o Ministério do Interior vê-se na contingência de reduzir a circulação dos transportes públicos.