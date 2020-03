Covid-19

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) disponibiliza a partir de hoje uma linha de apoio para polícias e seus familiares na qual podem pedir informações, esclarecimentos sobre ação social ou acompanhamento psicológico, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a ASPP/PSP adianta que, na sequência dos efeitos da pandemia de covid-19 e do estado de emergência, os seus associados e familiares podem recorrer à linha de apoio através do número (+351) 962 076 140 covid-19|Emergência Social, que trabalha em rede com os Serviços Sociais e Gabinete de Psicóloga da PSP.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, adiantou que a linha vai começar a funcionar hoje e pretende ajudar "todos os polícias e os seus familiares que dela necessitem".