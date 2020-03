Covid-19

Os idosos do Lar da Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, começam esta manhã a ser transferidos para unidades hospitalares do Porto e Braga, após a deteção de 20 casos de infeção com o vírus da covid-19.

"É uma operação que envolve três ministérios, o da Defesa, Segurança Social e da Saúde, que envolve 21 corporações, 30 ambulâncias, um autocarro e 64 utentes", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.