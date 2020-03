Actualidade

O Governo autorizou hoje a Metro do Porto a gastar até 407,7 milhões de euros com os novos concursos para construção da linha Rosa e expansão da linha Amarela, que vai incluir um Parque de Material e Oficina.

Publicada hoje no Diário da República, a resolução do Conselho de Ministros de 12 de março reforça com um total de 137 milhões de euros as duas empreitadas, alvo de concurso público concluído no início do mês com a apresentação de "sete propostas, todas com valores similares" e "substancialmente acima do preço base" de 270 milhões inicialmente fixado.

A publicação no DR refere a importância de a empresa lançar "de imediato" dois novos concursos públicos para "não comprometer o prazo final do ano de 2023 para a conclusão das empreitadas", embora prolongue a autorização de despesa até 2024/2025.