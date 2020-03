Actualidade

O presidente do parlamento de Israel (Knesset), Yuli Edelstein, anunciou hoje a sua renúncia ao cargo para evitar ter de cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal que o obriga a organizar a eleição de um sucessor.

"Renuncio ao cargo de presidente do Knesset", disse Yuli Edelstein, membro do partido de direita Likud, do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, num discurso feito perante os deputados.

Essa decisão pode abrir caminho para a eleição de um presidente do parlamento das fileiras do partido Azul e Branco, de Benny Gantz, o grande rival de Netanyahu.