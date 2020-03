Covid-19

Uma mulher portuguesa com mais de 70 anos foi detida no Funchal, em flagrante delito, por incumprimento da quarentena domiciliária determinada pela autoridade de saúde, devido à pandemia de covid-19, informou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Esta é a primeira detenção anunciada na Região Autónoma da Madeira desde que foi decretado o estado de emergência.

Segundo o comunicado do Comando Regional da PSP, a detida não cumpriu a "medida de vigilância ativa no domicílio determinada pela autoridade de saúde do concelho do Funchal, após entrada na Região Autónoma da Madeira com proveniência de outro país".