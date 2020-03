Covid-19

Os serviços da Segurança Social, Autoridade para as Condições do Trabalho e outros serviços públicos na área do emprego permanecerão em funcionamento com atendimento presencial durante o estado de emergência, segundo um despacho publicado em Diáro da República.

"A continuidade da prestação presencial de serviços junto da Segurança Social, Autoridade para as Condições do Trabalho, Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., durante o estado de emergência, revela-se imprescindível para garantir a exequibilidade das funções e o atendimento dos cidadãos sempre que os meios digitais e analógicos, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível, não logrem dar resposta", lê-se no texto do despacho n.º 3659-C/2020.

Assinado pelas ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o despacho foi publicado em suplemento na terça-feira à noite em Diário da República (DR).