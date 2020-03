Covid-19

O estado de emergência e a pandemia de covid-19 limitam este ano as comemorações do Dia Mundial do Teatro, que se assinala na sexta-feira, às plataformas digitais.

Os Artistas Unidos irão ler "Restos", um dos últimos textos de Bernardo Santareno, para o Teatro Sem fios, da Antena 2, pelas 19:00 desse dia.

Esta é também a forma de a companhia dirigida por Jorge Silva Melo iniciar as comemorações do centenário de nascimento do dramaturgo nascido em Santarém, autor de "O Pecado de João Agonia" e de "A Traição do Pedre Martinho", com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).