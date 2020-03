Covid-19

O departamento de estudos do banco africano Standard Bank alertou hoje que as economias da região vão sofrer depreciações na moeda e um aumento das taxas de juro cobradas pelos investidores nas emissões de dívida.

"Um grande número de moedas na nossa análise já se depreciou mais de 3% no último mês, e a curto prazo algumas devem depreciar-se ainda mais", lê-se no relatório deste mês sobre as economias africanas.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os economistas dizem que "a combinação da pandemia de covid-19 e a queda dos preços do petróleo já empurrou os juros da dívida para cima, e a pressão ascendente é uma clara demonstração de que os mercados encaram com apreensão a posição orçamental de alguns governos".