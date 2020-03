Actualidade

Um homem armado do grupo extremista Estado Islâmico matou 25 pessoas e feriu oito fiéis num ataque contra um templo sikh no centro da capital do Afeganistão, disse o Ministério do Interior afegão.

O atacante manteve horas os fiéis sequestrados durante várias no templo sikh enquanto as forças especiais do Exército Nacional do Afeganistão e elementos das forças internacionais tentavam evacuar o edifício.

Pelo menos uma criança foi morta pelo membro do Estado Islâmico, que já reivindicou o ataque no centro de Cabul.