Covid-19

As autoridades cabo-verdianas registam quatro casos de covid-19 no arquipélago, um dos quais confirmado nas últimas horas na cidade da Praia, um cidadão cabo-verdiano que regressou de França num voo através de Lisboa.

Em conferência de imprensa realizada hoje, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário explicou tratar-se do primeiro caso na capital cabo-verdiana, um cidadão nacional de 43 anos, residente na Praia e que regressou no dia 18 ao país.

Os restantes três casos de covid-19 foram registados na ilha da Boa Vista, todos turistas estrangeiros, um dos quais, um cidadão inglês de 62 anos, acabou por morrer.