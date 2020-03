Covid-19

A Câmara de Lisboa vai acelerar a concretização do plano de investimentos para este ano e seguintes, no valor de cerca de 620 milhões de euros, anunciou hoje o presidente da autarquia.

Esta verba corresponde aos concursos que estão neste momento ainda em execução pela câmara e pelas empresas municipais, aos concursos que serão lançados ainda no primeiro semestre deste ano e também os previstos para o segundo semestre, explicou Fernando Medina (PS).

"Esta é uma forma de reforçar o serviço publico, mas é também uma forma de apoiar o emprego e preservar a capacidade produtiva numa altura em que a cidade mais necessita", afirmou Medina, que falava à imprensa por videoconferência para apresentar as medidas da autarquia para apoiar as famílias e as atividades económicas da cidade face à pandemia da covid-19.