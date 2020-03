Covid-19

Os ministros das Finanças de África avisaram que o continente precisa de uma ajuda imediata de 100 mil milhões de dólares, defendendo o perdão dos juros da dívida deste ano, no valor de 44 mil milhões de dólares.

"África necessita de um estímulo económico de emergência no valor de 100 mil milhões de dólares [92,5 mil milhões de euros]; como tal, o perdão de todos os juros da dívida deste ano, estimados em 44 mil milhões de dólares [40,7 mil milhões de euros], e a possível extensão deste perdão a médio prazo, daria margem orçamental imediata e liquidez aos governos nos seus esforços para responder à pandemia da covid-19", lê-se num comunicado da Comissão Económica da ONU para África (UNECA) distribuído em Adis Abeba, onde decorreu a reunião dos ministros das Finanças.

No documento, explica-se que "o perdão do pagamento dos juros não deve incluir apenas os pagamentos da dívida pública, mas também deve incluir as emissões de dívida soberana" e acrescenta-se que "os ministros concordaram na necessidade de se ponderar que, para os Estados frágeis, sejam perdoados os juros e as amortizações da dívida, encorajando a utilização dos instrumentos do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco de Desenvolvimento Africano e outras instituições regionais".