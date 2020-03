Actualidade

A Academia Nacional de Belas Artes abriu hoje um concurso público para obras de conservação e restauro, no antigo Convento de São Francisco da Cidade, em Lisboa, espaço ocupado pela instituição, com um valor base de 421 mil euros.

De acordo com o anúncio de abertura do concurso para "empreitada de conservação e restauro no espaço ocupado pela Academia Nacional de Belas Artes no antigo Convento de São Francisco da Cidade", hoje publicado em Diário da República, o prazo estipulado para a execução da obra é de aproximadamente cinco meses (150 dias).

Os interessados têm até à meia-noite do dia 24 de abril para apresentar as propostas, que depois têm de ser mantidas durante 120 dias a contar daquela data.